01:18, 28 марта 2026Мир

Трамп в шутку назвал заблокированный Ираном Ормузский пролив своим именем

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп во время выступления на форме в Майами в шутку назвал заблокированный Ираном Ормузский пролив своим именем.

«Им придется открыть пролив Трампа. Я имею в виду Ормузский, извините», — заявил политик.

Глава Белого дома также напомнил, что переименовал Мексиканский залив в залив Америки.

По данным источников Bloomberg, Иран стал брать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход Ормузского пролива. Некоторые корабли платят за преодоление транспортной артерии до двух миллионов долларов за рейс. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер.

