Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:37, 28 марта 2026

Трамп заявил о нелюбви к успешным людям

Трамп заявил, что чувствует себя лучше рядом с неудачниками
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что предпочитает компанию неудачников окружению успешных людей. Об этом пишет РИА Новости.

«Мне всегда нравится проводить время с неудачниками, потому что это заставляет меня чувствовать себя лучше», — подчеркнул он.

По словам политика, он недолюбливает очень успешных людей. Трамп пожаловался, что ему приходится выслушивать истории их триумфа. Он добавил, что предпочитает тех, кто готов слушать о его собственных достижениях.

Ранее Трамп в ходе выступления перед выпускниками Алабамского университета заявил, что одним из важнейших факторов успеха является искренняя любовь к своему делу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо доказательство причастности Прибалтики к атакам на Ленинградскую область. Дроны летели по закрытому для полетов небу

    В США перестали летать самолеты из-за вони в диспетчерском центре

    Порезанная на ледовом шоу чемпионка мира обратилась к фанатам

    Трамп заявил о нелюбви к успешным людям

    Иранская ракета попала в офис российского СМИ

    На Западе заявили об ужасе Трампа от ситуации в Иране

    Обломки дрона рухнули рядом с жилым домом в российском городе

    Норвежский профессор допустил крушение империи США из-за Ирана

    Очевидцы рассказали о взрывах в Смоленской области

    Трамп назвал главную ошибку мировых лидеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok