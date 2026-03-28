Трамп заявил о нелюбви к успешным людям

Трамп заявил, что чувствует себя лучше рядом с неудачниками

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что предпочитает компанию неудачников окружению успешных людей. Об этом пишет РИА Новости.

«Мне всегда нравится проводить время с неудачниками, потому что это заставляет меня чувствовать себя лучше», — подчеркнул он.

По словам политика, он недолюбливает очень успешных людей. Трамп пожаловался, что ему приходится выслушивать истории их триумфа. Он добавил, что предпочитает тех, кто готов слушать о его собственных достижениях.

Ранее Трамп в ходе выступления перед выпускниками Алабамского университета заявил, что одним из важнейших факторов успеха является искренняя любовь к своему делу.