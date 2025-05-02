Трамп раскрыл секрет успешных людей

Трамп: Успешные люди обычно любят то, что они делают

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками Алабамского университета заявил, что одним из важнейших факторов успеха является искренняя любовь к своему делу. Его слова приводит РИА Новости.

«Это крайне важно: вы должны любить то, чем занимаетесь. Это обязательно. Я редко встречаю успешных людей, которые бы не наслаждались своим делом», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что работа должна восприниматься как источник удовольствия. Он считает, что если бы не радовал этот процесс, ему не удалось бы добиться успеха ни в бизнесе, ни в развлекательной индустрии.

Перед тем как заняться политикой, Трамп создал значимую недвижимость, занимаясь строительством и управлением небоскребами, отелями, казино и гольф-клубами по всему миру.

Ранее Трамп заявил, что за 43 дня с момента инаугурации Дональда Трампа США добились больше, чем при других хозяевах Белого дома за 4-8 лет.