Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:10, 2 мая 2025Мир

Трамп раскрыл секрет успешных людей

Трамп: Успешные люди обычно любят то, что они делают
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками Алабамского университета заявил, что одним из важнейших факторов успеха является искренняя любовь к своему делу. Его слова приводит РИА Новости.

«Это крайне важно: вы должны любить то, чем занимаетесь. Это обязательно. Я редко встречаю успешных людей, которые бы не наслаждались своим делом», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что работа должна восприниматься как источник удовольствия. Он считает, что если бы не радовал этот процесс, ему не удалось бы добиться успеха ни в бизнесе, ни в развлекательной индустрии.

Перед тем как заняться политикой, Трамп создал значимую недвижимость, занимаясь строительством и управлением небоскребами, отелями, казино и гольф-клубами по всему миру.

Ранее Трамп заявил, что за 43 дня с момента инаугурации Дональда Трампа США добились больше, чем при других хозяевах Белого дома за 4-8 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пришло время им представить конкретные идеи». Госдеп заявил, что США не будут посредником в переговорах между Россией и Украиной

    Трамп раскрыл секрет успешных людей

    Стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования

    В Китае оценят возможность торговых переговоров с США

    В США назвали события вокруг Китая важнее Украины

    Россиян предупредили о штрафах за мусор на дачах

    Рубио оценил возможность Украины «сдвинуть Россию»

    Российские бойцы защитили мирных жителей от дронов ВСУ

    Солдат ВСУ заблудился и попал в плен к российским бойцам

    Эксперт раскрыл ошибку ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости