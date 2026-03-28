Ученый назвал неочевидный симптом рака

Онколог Кубеш: Боль в плече может быть симптомом рака печени

Приступы эпизодической боли в правом плече могут быть ранними симптомами рака печени. Об этом сообщил чешский онколог Иржи Кубеш из Центра протонной терапии в Праге, передает The Daily Mirror.

По его словам, рак печени иногда может вызывать так называемую иррадиирущую или фантомную боль. При этом дискомфорт ощущается в плече, а не в брюшной полости. «Это происходит потому, что печень расположена близко к нервам, соединяющимся с плечом, поэтому раздражение может ощущаться в других частях тела», — пояснил врач.

Другими симптомами данного вида рака являются желтуха, потеря аппетита, неконтролируемое снижение веса, боль в верхней части живота, расстройства пищеварения, слабость и общее недомогание. Онколог отметил, что симптомы заболевания на ранних стадиях остаются незаметными, в связи с чем пациенты часто списывают их на что-то безобидное.

Отмечается, что наличие этих признаков не обязательно говорит о наличии злокачественного новообразования, но при сохранении недомогания необходимо обратиться к врачу.

Ранее онколог «Скандинавского Центра Здоровья» Сергей Иванов предупредил, что главным провокатором развития рака является не наследственность, а образ жизни. В частности, курение и алкоголь значительно повышают риск развития онкологии, заявил он.