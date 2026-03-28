10:54, 28 марта 2026Россия

В Дагестане 60 тысяч человек остались без света

Виктория Кондратьева
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Дагестане из-за потопа 60 тысяч человек остались без света. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ливнями накрыло Махачкалу, Дербент и Дагестанские Огни. В столице республики вода ударила по частному сектору: (...) в некоторых районах подтопило около 20 домов. Потоком сносит авто — уже насчитали больше 30 машин», — говорится в публикации.

Обесточенными оказались 14 районов Дагестана, в том числе и столица — Махачкала. Работают экстренные службы.

Ранее в Магадане после сильного землетрясения магнитудой 4,9 потрескались дороги, а у некоторых домов была повреждена штукатурка.

