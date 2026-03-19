Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:11, 19 марта 2026

В российском городе потрескались дороги после сильного землетрясения

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Магадане после сильного землетрясения магнитудой 4,9 потрескались дороги, а у некоторых домов была повреждена штукатурка. Об этом сообщили в Единой геофизической службе (ЕГС) РАН.

Подземные толчки, которые ощущались в городе, были зафиксированы вечером во вторник, 17 марта. В результате стихийного бедствия ряд районов Магадана оказался обесточен, однако электроснабжение удалось оперативно восстановить. В данный момент оперативные группы, состоящие из спасателей и сотрудников администраций населенных пунктов региона, осматривают здания.

«По данным МФ ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение ощущалось в населенных пунктах: Магадан силой шесть баллов, Стекольный, Гадля, Клепка, Палатка силой пять баллов, Ола силой четыре балла», — поделились информацией ученые. В геофизической службе также рассказали, что в некоторых домах в Магадане была повреждена штукатурка, у одного жителя отлетел кафель в ванной, а на небольшом участке асфальта появились трещины. В барах города разбились бутылки с алкоголем, которые упали со стоек. В некоторых квартирах с полок попадали плохо закрепленные и неустойчивые предметы.

Сообщалось, что землетрясение в Магадане вызвало панику у местных жителей. Многие люди выбежали из домов на улицу.

Накануне стало известно о мощных подземных толчках у побережья Курильских островов. Сейсмологи оценили их магнитуду в 5,4.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реакция Китая на перенос встречи Трампа и Си Цзиньпина

    Откровенную позу Собчак на фото высмеяли в сети фразой «чем дурнее, тем моднее»

    Россияне чаще всего отдыхали зимой в трех странах

    Стало известно о казни убивших полицейских протестующих в Иране

    Спрогнозировано резкое подорожание пластика из-за войны в Иране

    Находившийся в браке россиянин потратил на проституток взятые в кредит для семьи миллионы

    Задержанные за покушение на главу совета депутатов Новой Каховки готовили новые теракты

    Россиянам раскрыли главные недостатки китайских шин

    Усиление эскалации на Ближнем Востоке обвалило японский рынок акций

    В Госдуме назвали средневековым судилищем решение Польши по делу российского археолога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok