В российском городе потрескались дороги после сильного землетрясения

В Магадане потрескались дороги после землетрясения силой 6 баллов

В Магадане после сильного землетрясения магнитудой 4,9 потрескались дороги, а у некоторых домов была повреждена штукатурка. Об этом сообщили в Единой геофизической службе (ЕГС) РАН.

Подземные толчки, которые ощущались в городе, были зафиксированы вечером во вторник, 17 марта. В результате стихийного бедствия ряд районов Магадана оказался обесточен, однако электроснабжение удалось оперативно восстановить. В данный момент оперативные группы, состоящие из спасателей и сотрудников администраций населенных пунктов региона, осматривают здания.

«По данным МФ ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение ощущалось в населенных пунктах: Магадан силой шесть баллов, Стекольный, Гадля, Клепка, Палатка силой пять баллов, Ола силой четыре балла», — поделились информацией ученые. В геофизической службе также рассказали, что в некоторых домах в Магадане была повреждена штукатурка, у одного жителя отлетел кафель в ванной, а на небольшом участке асфальта появились трещины. В барах города разбились бутылки с алкоголем, которые упали со стоек. В некоторых квартирах с полок попадали плохо закрепленные и неустойчивые предметы.

Сообщалось, что землетрясение в Магадане вызвало панику у местных жителей. Многие люди выбежали из домов на улицу.

Накануне стало известно о мощных подземных толчках у побережья Курильских островов. Сейсмологи оценили их магнитуду в 5,4.