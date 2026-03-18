07:41, 18 марта 2026

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Курил
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

У побережья Курильских островов произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в ночь на среду, 18 марта. Их магнитуда достигала 5,4 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в Тихом океане, в 124 километрах к востоку от необитаемого острова Симушир. Очаг залегал на глубине 41 километр, уточнила Семенова. По словам сейсмолога, жители российского региона землетрясение не ощутили. О разрушениях и пострадавших информация не поступала. Тревогу цунами на Курилах не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло под Магаданом. Подземные толчки зафиксировали во вторник, 17 марта. Эпицентр явления находился в 32 километрах к северу от поселка Ола. Очаг залегал на глубине 10 километров. Жители Магадана почувствовали подземные толчки — в квартирах тряслись люстры, с полок падала посуда и книги. Некоторые россияне испугались и выбежали на улицу.

    Последние новости

    «Нет нефти — нет денег». ЕС согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии. С чем не согласен Будапешт?

    Названо количество уничтоженных Starlink в Харьковской области

    Рубио жестко высказался об американских СМИ после одной публикации

    Бензин в США подорожал до максимума за три года

    Россия подтвердила готовность принять премьера одной европейской страны

    Дмитриев оценил ситуацию в Ормузском проливе

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Платная реакция под постом сделала российского подростка спонсором террористов

    Российский город погрузился в туман

    Мужчина продемонстрировал девушке необычный навык в постели и лишился ее навсегда

    Все новости
