Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Курил

У побережья Курильских островов произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в ночь на среду, 18 марта. Их магнитуда достигала 5,4 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в Тихом океане, в 124 километрах к востоку от необитаемого острова Симушир. Очаг залегал на глубине 41 километр, уточнила Семенова. По словам сейсмолога, жители российского региона землетрясение не ощутили. О разрушениях и пострадавших информация не поступала. Тревогу цунами на Курилах не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло под Магаданом. Подземные толчки зафиксировали во вторник, 17 марта. Эпицентр явления находился в 32 километрах к северу от поселка Ола. Очаг залегал на глубине 10 километров. Жители Магадана почувствовали подземные толчки — в квартирах тряслись люстры, с полок падала посуда и книги. Некоторые россияне испугались и выбежали на улицу.