В двух российских городах прогремели взрывы

Shot: В Чапаевске и Новокуйбышевске прогремели взрывы

Вооруженные силы Украины попытались атаковать сразу два российских города — Чапаевск и Новокуйбышевск Самарской области. Местные жители слышали несколько взрывов, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, взрывы раздались около 05:30 по московскому времени в разных частях населенных пунктов. До этого очевидцы слышали громкий гул в небе. По предварительным данным, системы ПВО уничтожают воздушные цели. В области объявлена ракетная опасность.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении четырех беспилотников ВСУ в небе над регионом.