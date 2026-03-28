05:55, 28 марта 2026Россия

В двух российских городах прогремели взрывы

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины попытались атаковать сразу два российских города — Чапаевск и Новокуйбышевск Самарской области. Местные жители слышали несколько взрывов, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, взрывы раздались около 05:30 по московскому времени в разных частях населенных пунктов. До этого очевидцы слышали громкий гул в небе. По предварительным данным, системы ПВО уничтожают воздушные цели. В области объявлена ракетная опасность.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении четырех беспилотников ВСУ в небе над регионом.

