ТАСС: В полку ВСУ «Скала» началась эпидемия пневмонии

Эпидемия пневмонии началась среди бойцов 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала». Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«Так, только в феврале известны пять случаев летальных исходов от этого заболевания среди украинских офицеров», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, близкие бойцов элитного полка ВСУ жалуются на командование и медиков подразделения, которые не сумели организовать необходимую медицинскую помощь.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что массированные удары позволили за три часа уничтожить взвод элитного подразделения ВСУ «Скала» По ним ударили в населенных пунктах Воздвиженка и Железнодорожное.