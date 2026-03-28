21:34, 28 марта 2026Интернет и СМИ

В Европе резко высказались о «зеленом гоблине» с Украины

Журналист Боуз назвал Зеленского зеленым гоблином
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Слова госсекретаря США Марко Рубио о «лживом» президенте Украины Владимире Зеленском не стали новостью. Так его заявление прокомментировал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Рубио открыто называет украинского диктатора Зеленского лжецом. Разве это новость? Наверняка все знают, что у этого маленького зеленого гоблина аллергия на реальность», — высказался он.

Боуз также назвал Зеленского коррупционером и обвинил его в ведении кампании против президента США Дональда Трампа в 2024 году.

Ранее президент Украины ответил на обвинения Рубио во лжи. «Я никогда не говорил, что американцы на нас давят. Мы и так понимаем, что происходит. Я никому не врал. Все видят, кто в этой ситуации агрессор и кто на кого давит», — заявил он.

