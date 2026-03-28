В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни в России

Ткачева: Средняя продолжительность жизни в России превышает 73 года

К 2036 году средняя продолжительность жизни в России может вырасти до 78-81 года. Сейчас она превышает 73 года, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.

«К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78-81 года к 2036 году», — сказала эксперт. По ее словам, сейчас, если человек преодолел отметку в 60 лет, он проживет в среднем еще около 20 лет. При этом показатель не зависит от половой принадлежности.

Ткачева также подчеркнула, что с возрастом важно сохранять функциональную независимость, социальную активность, а также когнитивное и эмоциональное благополучие, так что корректнее говорить не о продлении жизни, а о продлении периода активного долголетия.

