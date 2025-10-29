Наука и техника
14:27, 29 октября 2025Наука и техника

Популярные препараты связали с уменьшением продолжительности жизни

LRHA: Отказ от постоянного приема снотворных продлевает жизнь на месяцы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Миллионы пожилых людей принимают снотворные, не подозревая, что эти препараты могут сокращать жизнь. Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что снижение частоты их применения способно улучшить качество жизни, снизить риск падений и когнитивных нарушений, а также продлить жизнь на месяцы. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Americas (LRHA).

По оценкам исследователей, отказ от регулярного приема снотворных мог бы сократить количество падений почти на 9 процентов, снизить риск когнитивных расстройств на 2 процента и увеличить продолжительность жизни в среднем на полтора месяца. При этом большинство дополнительных лет человек проведет в хорошем физическом и психическом состоянии.

Авторы подчеркивают, что бессонница действительно опасна для здоровья, однако длительный прием снотворных нередко вызывает зависимость, ухудшает память и повышает риск травм. Вместо этого специалисты советуют применять когнитивно-поведенческую терапию сна (CBT-I), которая столь же эффективна в краткосрочной перспективе и безопаснее при длительном лечении.

Ранее стало известно, что хроническая бессонница может ускорять снижение памяти и когнитивных способностей.

