Выявлен неожиданный признак приближения деменции

Neurology: Хроническая бессонница связана со снижением когнитивных способностей

Хроническая бессонница связана с ускоренным снижением памяти и когнитивных способностей, а также с изменениями в мозге, заметными на сканах. К такому выводу пришли исследователи из клиники Мэйо, опубликовавшие результаты работы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 2750 пожилых людей со средним возрастом 70 лет. Около 16 процентов из них страдали хронической бессонницей — трудностями со сном не менее трех раз в неделю на протяжении трех месяцев и более. За 5,6 года наблюдений у 14 процентов участников с бессонницей развилось легкое когнитивное расстройство или деменция, тогда как среди тех, кто спал нормально, этот показатель составил лишь 10 процентов.

После учета возраста, гипертонии, апноэ сна и приема снотворных ученые выяснили: риск когнитивных нарушений у людей с бессонницей на 40 процентов выше. Это эквивалентно ускоренному старению мозга примерно на 3,5 года. Сканирование показало у них больше отложений амилоида — белка, связанного с болезнью Альцгеймера, и больше участков повреждения белого вещества мозга.

Авторы отмечают, что бессонница может быть не только ранним сигналом будущих проблем, но и их фактором риска. По их словам, лечение нарушений сна важно не только для улучшения самочувствия, но и для защиты мозга в пожилом возрасте.

Ранее ученые нашли способ наладить сон без медикаментов. Оказалось, что йога может улучшить качество сна заметно сильнее, чем ходьба, силовые тренировки, аэробика или другие виды физической активности.