В России ответили назвавшей советских солдат подонками депутату Украины

Депутат Колесник назвал оскорбившую память советских солдат Пипу существом

Своим заявлением народный депутат Наталья Пипа в очередной раз показала террористическую и нацистскую сущность украинских властей, заявил депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Наталья Пипа оскорбила память советских солдат, сражавшихся с нацистами во Второй мировой войне, назвав их подонками. В комментариях под постом, в котором Пипа выразила свое мнение, преобладают негативные реакции пользователей.

Колесник предположил, что депутат оскорбила память советских воинов по совету своих «подельников». Таким образом, продолжил он, народная избранница в очередной раз продемонстрировала истинную сущность своего государства.

«Украина [это показывает] голосом своего действующего депутатского корпуса, а это высший орган законодательной и представительной власти на Украине, коим депутатом является данное существо. И я думаю, теперь вообще никаких иллюзий нет. Она избранница украинского народа. И, как и везде, как и у нас, она высказывает их мысли», — сказал парламентарий.

Ранее нардеп Верховной рады Наталья Пипа сообщила о массовых отчислениях студентов на Украине. По словам депутата, в вузах проводят серьезные проверки на фоне увеличения числа мужчин призывного возраста.