В России предупредили об ответе в случае поставок Украине южнокорейского оружия

Замглавы МИД Руденко: РФ ответит в случае поставок Украине южнокорейского оружия

России придется принять ответные меры в отношении Южной Кореи в случае поставок оружия киевскому режиму. Об этом заявил заместителя главы МИД РФ Андрей Руденко, слова которого приводит ТАСС.

«Надеюсь, что нам не придется идти на такие шаги», — сказал замминистра, уточнив, что Москва последовательно предупреждает Сеул о недопустимости его участия «в прямой и опосредованной накачке летальным оружием киевского режима».

Таким образом Руденко прокомментировал данные о том, что Корея изучает возможность участия в программе PURL — Prioritised Ukraine Requirements List ((«Перечень приоритетных потребностей Украины»). Он подчеркнул, что российские власти учитывают при взаимодействии с Сеулом «его наметившийся дрейф в сторону НАТО в военной сфере, в рамках которого Республика Корея осуществляет содействие в перевооружении ряду стран - членов альянса, оказывающих военную помощь Украине».

В декабре прошлого года стало известно, что польская армия получила партию южнокорейских самоходных артиллерийских установок K9A1 Thunder, которые Варшава намерена приобрести в количестве 212 штук. Отмечалось, что эту установку на гусеничном шасси, получившую 155-миллиметровое орудие, обеспечивающее дальность стрельбы активно-реактивными снарядами до 40 километров, заказали также Румыния, Финляндия, Эстония и Норвегия.