Слуцкий: Требования Зеленского от Запада ведут к третьей мировой войне

Требования президента Украины Владимира Зелеского от Запада о вступлении страны в НАТО и передаче Киеву ядерного оружия — это прямой путь к третьей мировой войне. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинскому лидеру «отказывает инстинкт самосохранения» и он нарушает «красные линии». Политик напомнил, что во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году Зеленский заявил о намерении Киева получить ядерное оружие, чем «фактически спровоцировал начало СВО».

«Спустя четыре года военного противостояния — снова о том же. (...) Публичная истерика Зеленского вокруг темы ядерного оружия может быть еще одним подтверждением разработки планов Парижа, Лондона и отчасти Берлина по передачи Киеву компонентов для создания грязной бомбы. И если такой сценарий кому-то придет в голову воплотить в реальность, то мир будет поставлен на грань катастрофы», — считает Слуцкий.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что европейские страны станут первыми жертвами «ядерного шантажа» Зеленского в случае попадания к нему такого оружия. По ее словам, глава Украины «будет диктовать им условия по содержанию своего режима».