Названы первые жертвы «ядерного шантажа» Зеленского

09:56, 28 марта 2026Мир

Захарова: Европа станет первой жертвой ядерного шантажа Зеленского
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейские страны станут первыми жертвами «ядерного шантажа» президента Украины Владимира Зеленского в случае попадания к нему такого оружия. Об этом в интервью «Известиям» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отрывок беседы публикуется в Telegram.

«Он будет не просто требовать денег и оружия, он будет диктовать им условия по содержанию своего режима», — сказала дипломат, в очередной раз подчеркнув важность безъядерного статуса Украины.

Ранее Зеленский вновь поднял вопрос об обладании ядерным оружием в качестве гарантии безопасности. «Нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие". Но пока никто вопрос не поднимал», — указал украинский лидер.

