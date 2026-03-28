18:03, 28 марта 2026Путешествия

В российском регионе пассажиров поездов перевезут на автобусах из-за ливней

В Дагестане обрушился железнодорожный мост
Дмитрий Воронин

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

На фоне произошедшего из-за ливней подмыва опор железнодорожного моста и обрушения пролетных строений по двум путям в Дагестане приостановили железнодорожное движение на ряде участков, а пассажиров поездов ДербентМосква и Москва — Дербент на участке Махачкала — Манас перевезут на автобусах. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Как ранее уточнили власти Дагестана, обрушение из-за подъема уровня воды в реке Ярыкса произошло на перегоне Хасавюрт — Кадиюрт. Помимо этого движение поездов остановили из-за подтопления путей на станции Тарки, в результате чего поезд Москва — Дербент задержался на 2,5 часа.

Также из-за погодных условий отменили движение двух пригородных поездов на участке Махачкала — Дербент, а маршрут еще пяти электричек сократили.

В субботу, 28 марта, стало известно, что из-за ливней в столице Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации, а в 132 населенных пунктах республики отключился свет.

