22:50, 27 марта 2026Мир

В США допустили поражение Вашингтона в конфликте с Ираном

Профессор Пейп: США могут потерпеть поражение в конфликте с Ираном
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Не исключено, что конфликт на Ближнем Востоке закончится для США поражением. Об этом заявил профессор Чикагского университета Роберт Пейп в интервью подполковнику американской армии в отставке Дэниелу Дэвису.

«Стремление к недостижимой в военном отношении политической цели смены властей исключительно с воздуха ведет непосредственно к наземному конфликту», — пояснил эксперт. Он также отметил, что первые удары США и Израиля действительно нанесли значительный ущерб Ирану, однако не заставили Тегеран безоговорочно капитулировать.

Пейп считает, что следующая фаза конфликта может привести к неконтролируемой эскалации.

Ранее стало известно, что президенту США Дональду Трампу наскучила военная операция против Ирана, он хочет двигаться дальше.

