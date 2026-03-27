23:26, 27 марта 2026Мир

В США назвали способ решения всех проблем на Ближнем Востоке

Уиткофф: США ожидают ответа от Ирана на план из 15 пунктов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США пока не получили от Ирана ответ на план из 15 пунктов. Как считает спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, благодаря этому плану можно устранить все препятствия к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Чиновника цитирует РИА Новости.

«Мы ожидаем от них ответа. Это решило бы все проблемы», — сказал Уиткофф, добавив, что этот план находится на рассмотрении у Ирана уже «некоторое время».

Спецпосланник президента США также отметил, что основными нерешенными вопросами являются обогащение урана и запасы обогащенного ядерного топлива в Иране.

25 марта стало известно, что США предъявили Ирану список из 15 пунктов, которые необходимы для урегулирования конфликта.

