В США назвали способ решения всех проблем на Ближнем Востоке

Уиткофф: США ожидают ответа от Ирана на план из 15 пунктов

США пока не получили от Ирана ответ на план из 15 пунктов. Как считает спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, благодаря этому плану можно устранить все препятствия к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Чиновника цитирует РИА Новости.

«Мы ожидаем от них ответа. Это решило бы все проблемы», — сказал Уиткофф, добавив, что этот план находится на рассмотрении у Ирана уже «некоторое время».

Спецпосланник президента США также отметил, что основными нерешенными вопросами являются обогащение урана и запасы обогащенного ядерного топлива в Иране.

25 марта стало известно, что США предъявили Ирану список из 15 пунктов, которые необходимы для урегулирования конфликта.