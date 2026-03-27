ВСУ ударили ракетой по российскому региону

Богомаз: При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал один человек

Вооруженные силы Украины вечером 27 марта нанесли удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области. В результате пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. Уточняется, что был полностью уничтожен жилой дом, еще 27 домов получили повреждения.

Также в результате атаки были повреждены здания школы, двух детских садов и магазина.

Ранее стало известно, что три человека пострадали из-за атаки дронов ВСУ в Белгородской области.