ВСУ ударили ракетой по российскому региону

22:30, 27 марта 2026

Богомаз: При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал один человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины вечером 27 марта нанесли удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области. В результате пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. Уточняется, что был полностью уничтожен жилой дом, еще 27 домов получили повреждения.

Также в результате атаки были повреждены здания школы, двух детских садов и магазина.

Ранее стало известно, что три человека пострадали из-за атаки дронов ВСУ в Белгородской области.

