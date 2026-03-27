22:15, 27 марта 2026Россия

В Белгородской области рассказали о пострадавших от атаки дронов

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. «В селе Чайки Белгородского округа в результате детонации FPV-дрона у женщины осколочное ранение спины и травматическая ампутация пальца кисти, у мужчины — минно-взрывная травма», — уточнил он.

Как указал политик, при атаке дрона на автомобиль в районе хутора Церковный мужчина получил множественные осколочные ранения.

Ранее в поселке Октябрьский при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали две женщины.

