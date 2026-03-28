L'AntiDiplomatico: Энергокризис из-за ситуации на Ближнем Востоке ударил по ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ощутили на себе энергетический кризис, возникший из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета L'AntiDiplomatico.

«На этот раз тревогу бьют не фондовые биржи или мировые рынки, а передовые линии Украины, где дефицит топлива становится настоящей проблемой для военных операций киевского режима», — говорится в материале. Там также уточняется, что боеспособность ВСУ полностью зависит от внешних поставок.

В связи с энергокризисом солдаты и офицеры ВСУ обсуждают введение ограничений на использование дизельного и бензинового топлива для военной техники. Неназванный офицер пожаловался изданию на «ужасные цены» на топливо. L'AntiDiplomatico напомнило, что в середине марта министр энергетики сообщал Верховной раде, что Киев импортирует около 85 процентов своего топлива.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что дефицит топлива у ВСУ позволит российской армии продвигаться в зоне специальной военной операции в направлении избранных целей.