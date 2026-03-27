10:48, 27 марта 2026

Предсказано влияние дефицита топлива у ВСУ на ход украинского конфликта

Полковник Матвийчук: Дефицит топлива ВСУ позволит ВС РФ продвигаться в зоне СВО
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Дефицит топлива у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволит российской армии продвигаться в зоне СВО в направлении избранных целей, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Влияние этого фактора на боестолкновения он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом в Иране, ВСУ столкнулись с дефицитом топлива.

«Да, сам [президент Украины Владимир] Зеленский закусился со Словакией и Венгрией, солярку ему перестали поставлять. Наблюдается большой дефицит, но в то же время Украина еще располагает некоторыми объемами своего личного топлива, которое оно производит», — прокомментировал эксперт.

Безусловно, дефицит скажется на применении военной техники, особенно самоходной, которая использует топливо, указал Матвийчук.

«Я думаю, что это позволит нашим войскам, используя этот фактор, продвигаться в направлении избранных целей, я имею в виду Краматорск, Славянск, Сумы, Купянск, и выполнять свои задачи», — поделился собеседник «Ленты.ру».

До этого спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высмеял планы Великобритании по перехвату судов, заявив, что у англичан скоро не останется для этого топлива.

