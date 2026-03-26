Спецпредставитель Путина высмеял планы Британии по перехвату судов

Дмитриев: У Великобритании скоро не останется топлива для перехвата судов

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высмеял планы Великобритании по перехвату судов. Свой комментарий он опубликовал в соцсети Х.

«Вскоре у Великобритании не останется топлива для "перехвата" чего бы то ни было. При таком раскладе Британия может в итоге перехватить полномочия и у самого [премьер-министра Кира] Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации», — подчеркнул Дмитриев.

Таким образом он высказался о заявлении правительства Британии, в котором утверждается, что ее военные смогут подниматься на борт находящихся под санкциями судов, идущих через территориальные воды страны.

Ранее Дмитриев пошутил, что в Европейском союзе или Великобритании через месяц наступит антиутопия из «Безумного Макса».