Дмитриев предрек ЕС будущее из культового фильма

Дмитриев пошутил, что в ЕС или Британии наступит антиутопия из Безумного Макса

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пошутил, что в Европейском союзе (ЕС) или Великобритании через месяц наступит антиутопия из «Безумного Макса». Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

«Извините, но это больше похоже на ЕС или Великобританию в следующем месяце», — написал он, комментируя сообщение пользователя, опубликовавшего кадры с отрывком из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» 2015 года с подписью «Австралия на следующей неделе».

Ранее Дмитриев пошутил про угрозу минирования Ираном Ормузского пролива. Он обратил внимание на новость телеканала CBS News, будто Иран готовится установить морские мины на мировой «нефтяной артерии». Чиновник прокомментировал сообщение, написав по-английски «А теперь еще и "надбавка за минирование" к цене на нефть».