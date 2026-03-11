Реклама

05:34, 11 марта 2026

Дмитриев сочинил каламбур про угрозу минирования Ираном Ормузского пролива

Марина Совина
Фото: Amr Alfiky / Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пошутил про угрозу минирования Ираном Ормузского пролива. Об этом он написал в соцсети X.

Он обратил внимание на новость телеканала CBS News, будто Иран готовится установить морские мины на мировой «нефтяной артерии». Чиновник прокомментировал сообщение, написав по-английски «А теперь еще и "надбавка за минирование" к цене на нефть». Каламбур заключается в одинаковом написании слова mining, которое может означать как «минирование», так и «добычу полезных ископаемых».

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями» в случае минирования Ормузского пролива. До этого глава Белого дома пообещал увеличить в 20 раз силу ударов по Ирану, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти.

