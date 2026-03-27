Из-за действий США в ВСУ начался дефицит топлива

Politico: ВСУ столкнулись с дефицитом топлива из-за конфликта в Иране

Из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом в Иране, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом топлива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова украинских военных.

«Цены на топливо просто ужасны. (...) Даже в вооруженных силах у нас сейчас очень ограниченное количество топлива», — сказал изданию высокопоставленный украинский военный на условиях анонимности.

Кроме того, двое украинских военнослужащих, находящихся на передовой, подтвердили журналистам, что колебания цен на топливо плохо влияют на запасы горючего для боевых машин, включая артиллерию и бронетранспортеры.

Ранее Филиппины стали первой страной, объявившей чрезвычайное положение на фоне дефицита энергоресурсов. По данным журналистов, в стране ввели меры по энергосбережению, субсидированию топлива, снижению транспортных расходов, меры против спекуляций при поставках нефтепродуктов.