Затягивание конфликта с Ираном назвали проигрышем США и Израиля

Süddeutsche Zeitung: Затягивание конфликта выглядит как проигрыш США и Израиля

«Удары по стране были и остаются массированными. Под прицелом снова и снова оказывается прежде всего столица — Тегеран», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, все говорило о триумфе США и Израиля над заклятым противником на берегу Персидского залива. Однако четыре недели спустя картина изменилась, а ответные удары Ирана оказались куда сильнее ожидаемого.

Газета подчеркивает, что США и Израиль рассчитывали на быструю победу. При это под давлением оказалась мировая экономика и особенно азиатские страны. Кроме того, в США и Европе цены на топливо превращаются в политический вопрос.

