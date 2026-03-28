19:06, 28 марта 2026

Затягивание конфликта с Ираном назвали проигрышем США и Израиля

Süddeutsche Zeitung: Затягивание конфликта выглядит как проигрыш США и Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vahid Salemi / AP

Затягивание конфликта с Ираном выглядит как проигрыш США и Израиля. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Удары по стране были и остаются массированными. Под прицелом снова и снова оказывается прежде всего столица — Тегеран», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, все говорило о триумфе США и Израиля над заклятым противником на берегу Персидского залива. Однако четыре недели спустя картина изменилась, а ответные удары Ирана оказались куда сильнее ожидаемого.

Газета подчеркивает, что США и Израиль рассчитывали на быструю победу. При это под давлением оказалась мировая экономика и особенно азиатские страны. Кроме того, в США и Европе цены на топливо превращаются в политический вопрос.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла потребовал вывести американские войска из ФРГ. Он призвал Германию вести более самостоятельную, независимую от США, политику.

    Последние новости

    Экскурсию депутатов Госдумы по Конгрессу США с кока-колой раскритиковали

    Франции посоветовали взять пример с США в отношениях с Россией

    Пиво отказались возвращать на российские стадионы

    Стало известно о дезертирстве в рядах ВСУ под Харьковом

    Компания из ОАЭ сообщила об ущерба из-за ударов Ирана

    На Украине начали агитировать за службу женщин в ВСУ

    На Западе назвали Украину принявшей основной удар войны на Ближнем Востоке

    Затягивание конфликта с Ираном назвали проигрышем США и Израиля

    Бывшая 20-летняя возлюбленная Лепса раскрыла личность нового избранника

    Россиянам пригрозили уголовной ответственностью за «утреннюю славу» на заборе

    Все новости
