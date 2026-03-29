Более 100 рейсов задержали и отменили в российском городе

В Санкт-Петербурге задержали и отменили более 100 рейсов

В аэропорту Санкт-Петербурга более 100 рейсов задержали и отменили из-за атаки дронов. Об этом сообщает Shot.

Из-за вводившихся ограничений в Пулково задерживается вылет 44 рейсов — в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города. Трудности также возникли с прилетом 29 самолетов — из Душанбе, Москвы и Уфы. Еще 30 рейсов отменены.

Всего за ночь в небе над Ленинградской областью было уничтожено 36 украинских беспилотников. В настоящий момент ограничения в аэропорту Пулково сняты.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео кадры пролета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Ленобластью. На выложенных кадрах видно, как над кронами деревьев пролетает БПЛА самолетного типа.