Более 100 рейсов задержали и отменили в российском городе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:19, 29 марта 2026

В Санкт-Петербурге задержали и отменили более 100 рейсов
Юлия Юткина
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В аэропорту Санкт-Петербурга более 100 рейсов задержали и отменили из-за атаки дронов. Об этом сообщает Shot.

Из-за вводившихся ограничений в Пулково задерживается вылет 44 рейсов — в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города. Трудности также возникли с прилетом 29 самолетов — из Душанбе, Москвы и Уфы. Еще 30 рейсов отменены.

Всего за ночь в небе над Ленинградской областью было уничтожено 36 украинских беспилотников. В настоящий момент ограничения в аэропорту Пулково сняты.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео кадры пролета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Ленобластью. На выложенных кадрах видно, как над кронами деревьев пролетает БПЛА самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok