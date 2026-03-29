Доктор Мясников отчитал гостью передачи с жалобами на судороги

13:31, 29 марта 2026Интернет и СМИ

Врач Мясников заявил гостье передачи с судорогами, что ей не нужно идти к врачу
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников отчитал гостью программы «О самом главном» на канале «Россия 1», которая пожаловалась на судороги в ногах. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Спросите доктора» женщина поинтересовалась у Мясникова, нормально ли, что во время плавания у нее возникают судороги в ногах. Она также уточнила, нужно ли ей идти к врачу и к какому медицинскому специалисту лучше обратиться.

«Ну что к доктору-то ходить? Он что вам, поцелует ножку? Доктор может либо назначить вам анализ, либо дать лекарство. Либо послать вас. Но вы сразу напишете жалобу», — ответил ей Мясников. Он также подчеркнул, что к врачу следует обращаться только с реальными проблемами.

Ранее Мясников назвал «фигней поганой» информацию о паразитах в интернете. Он подчеркнул, что сведения об этом пугают пользователей.

