Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:33, 22 марта 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал «фигней поганой» информацию в интернете по одной теме

Врач Мясников заявил, что людей пугают информацией о паразитах в интернете
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в интернете есть много пугающей информации о паразитах. В выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он назвал такие сведения «фигней поганой».

Одна из зрительниц спросила доктора, действительно ли в организме человека живут паразиты и правда ли, что они провоцируют развитие болезней, в том числе рака. «Вы ничего не знаете о паразитах. Все, что вы читаете в интернете, — это фигня поганая, понимаете? Это бред сивой кобылы», — ответил Мясников.

Врач также сравнил чистки от паразитов, которые популярны в сети, с изгнанием бесов и подчеркнул, что они ни к чему не приводят.

Ранее Мясников предупредил об ошибке в режиме дня, которая может привести к ожирению. Он заявил, что набрать вес могут люди, которые пропускают приемы пищи или едят всегда в разное время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok