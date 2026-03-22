Доктор Мясников назвал «фигней поганой» информацию в интернете по одной теме

Врач Мясников заявил, что людей пугают информацией о паразитах в интернете

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в интернете есть много пугающей информации о паразитах. В выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он назвал такие сведения «фигней поганой».

Одна из зрительниц спросила доктора, действительно ли в организме человека живут паразиты и правда ли, что они провоцируют развитие болезней, в том числе рака. «Вы ничего не знаете о паразитах. Все, что вы читаете в интернете, — это фигня поганая, понимаете? Это бред сивой кобылы», — ответил Мясников.

Врач также сравнил чистки от паразитов, которые популярны в сети, с изгнанием бесов и подчеркнул, что они ни к чему не приводят.

