Доктор Мясников предупредил о приводящей к ожирению ошибке

Врач Мясников посоветовал питаться в одно и то же время для контроля веса

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал ошибку в питании, которая приводит к лишнему весу. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Мясников предупредил об опасности хаотичного режима питания, при котором человек ест нерегулярно. Он объяснил, что завтраки, обеды и ужины в разное время и пропуск приемов пищи могут спровоцировать ожирение.

Доктор посоветовал россиянам выработать привычку есть всегда в одно и то же время. Она улучшит пищеварение и поможет контролировать вес, отметил специалист.

Ранее Мясников предостерег россиян от превращения в «желеобразных американцев». Врач призвал готовить пищу из простых ингредиентов, чтобы не столкнуться с ожирением и сахарным диабетом.

Перед этим Мясников заявил, что у людей с избыточным весом высокий риск серьезных заболеваний. В частности, он рассказал, что они могут столкнуться с вирусной пневмонией.