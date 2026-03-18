Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:22, 18 марта 2026

Доктор Мясников предупредил о приводящей к ожирению ошибке

Врач Мясников посоветовал питаться в одно и то же время для контроля веса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: beauty-box / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал ошибку в питании, которая приводит к лишнему весу. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Мясников предупредил об опасности хаотичного режима питания, при котором человек ест нерегулярно. Он объяснил, что завтраки, обеды и ужины в разное время и пропуск приемов пищи могут спровоцировать ожирение.

Доктор посоветовал россиянам выработать привычку есть всегда в одно и то же время. Она улучшит пищеварение и поможет контролировать вес, отметил специалист.

Ранее Мясников предостерег россиян от превращения в «желеобразных американцев». Врач призвал готовить пищу из простых ингредиентов, чтобы не столкнуться с ожирением и сахарным диабетом.

Перед этим Мясников заявил, что у людей с избыточным весом высокий риск серьезных заболеваний. В частности, он рассказал, что они могут столкнуться с вирусной пневмонией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет нефти — нет денег». ЕС согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии. С чем не согласен Будапешт?

    На тысячи процентов выросли поставки российской стали одному из союзников США

    Командир ВСУ позвал солдат сделать ремонт в квартире и поплатился

    В российской республике ввели карантин

    В России предложили проверять соцсети педагогов при приеме на работу

    Командир дивизии раскрыл подробности штурма Красноармейска

    Названы последствия расправы над серым кардиналом Ирана

    Выплаты по ОСАГО на ремонт машин предложили считать по-новому

    Девственникам старше 30 лет рассказали о главных правилах секса

    Экс-губернатор Челябинской области пойдет под суд за многомиллиардные взятки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok