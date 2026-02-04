Доктор Мясников предостерег россиян от превращения в «желеобразных американцев»

Врач Мясников призвал россиян готовить и есть пищу из простых ингредиентов

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян готовить и есть пищу из простых ингредиентов, чтобы не столкнуться с ожирением и сахарным диабетом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Можно сколько угодно смеяться над образом жизни в СССР, над его борщами, котлетами, компотом и "рыбным днем" (...) Но в СССР людей с избыточным весом было 15 процентов, а сегодня в России — 44 процента», — заявил Мясников. Он также добавил, что людей с диабетом в Советском Союзе было в 10 раз меньше, чем в современной России.

Доктор объяснил, что в СССР люди сами готовили еду из простых продуктов, например, из курицы или картошки. Ультрапереработанную же пищу обычный человек практически не ел. Мясников заявил, что россиянам нужно вернуться в советские времена «хотя бы у cебя на кухне». «Пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев», — предостерег соотечественников врач.

Ранее Мясников призвал россиян не рыть себе могилу ложкой и вилкой. Он объяснил, что от того, как человек питается, зависит продолжительность его жизни.