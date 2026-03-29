Финляндия раскрыла детали залета украинских БПЛА

Финляндия идентифицировала один из залетевших в страну БПЛА как Ан-196 «Лютый»

Финляндия раскрыла детали залета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Киева на юго-восток страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«29 марта несколько медленно движущихся целей, предположительно, беспилотники, приблизились к территориальным водам. В воздух были подняты истребители F/A-18 для наблюдения и контроля ситуации. Один из объектов идентифицировали как украинский дрон AN196 "Лютый" к югу от Коуволы», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что пилоты не применили оружие против дронов, чтобы избежать возможного ущерба.

Ранее стало известно, что неопознанный летающий объект упал в финском городе Коувола, никто в результате инцидента не пострадал. Позже премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники.