13:51, 29 марта 2026Мир

В Финляндии упал НЛО

Yle: Неопознанный летающий объект упал в финской Коуволе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lev_Karavanov / Shutterstock / Fotodom  

Неопознанный летающий объект (НЛО) упал в финском городе Коувола, никто в результате инцидента не пострадал. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

«Полицейские осматривают летательный аппарат, упавший на землю в районе Коуволы. (...) Информации о пострадавших нет. Полиция оцепила район, где обнаружен упавший объект», — отмечается в материале.

Уточняется, что Финляндия также подняла свои военно-воздушные силы в небо над юго-восточной частью страны.

28 марта недалеко от города Минськ-Мазовецки в Польше упал неопознанный летающий объект. По информации агентства, летательный аппарат рухнул в лесу на востоке страны в районе поселка Рудник. Утверждалось, что летающий объект мог перевозить некий груз. На место происшествия выезжали полиция и саперы.

