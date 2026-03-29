10:12, 29 марта 2026

Киркоров возмутил россиян своим поведением в аэропорту

Киркоров закурил в аэропорту и возмутил россиян
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @ incident22

Российский певец Филипп Киркоров был замечен курящим в неположенном месте. С зажженной сигаретой его сняли идущим по аэропорту в Барнауле. Ролик опубликован в Telegram-канале Mash Siberia.

«Король прилетал выступать в "Титов Арене". Человека, уж очень похожего на него, заметили с сигареткой там, где дымить вообще нельзя», — говорится в публикации. На кадрах исполнитель идет к выходу из авиагавани. В этот момент в холле находятся люди.

Своим поведением он возмутил горожан, которые принялись оставлять под постом негативные комментарии. «Демонстрация полного отсутствия воспитания, интеллекта, уважения», «Это его уважение к людям той страны, где он находится!» — прокомментировали видео юзеры.

Ранее в центре Лондона белка «закурила» вейп и привлекла внимание общественности к глобальной проблеме.

    Последние новости

    В Кремле высказались о созданном Трампом Совете мира

    В СПЧ оценили вероятность возобновления работы Telegram в России

    Иран нанес удары по связанным с США заводам

    В Киеве начали готовиться к мобилизации женщин

    В Одессе произошло частичное отключение света и воды

    Замглавы Челябинска арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

    Президент IBU выступил против допуска биатлонистов из России

    Стало известно о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России

    В Кремле назвали губительными для мировой экономики последствия атаки США на Иран

    Стало известно о повреждении энергообъекта в Одесской области

    Все новости
