18:40, 25 марта 2026Экономика

Белка «закурила» вейп и привлекла внимание к глобальной проблеме

В Лондоне увидели белку с электронной сигаретой, и экологи забили тревогу
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jennifer Tepp / Shutterstock / Fotodom

В центре Лондона белка «закурила» вейп и привлекла внимание общественности к глобальной проблеме. Экологи забили тревогу из-за обострившегося кризиса утилизации отходов, пишет Metro.

На снятых очевидцами кадрах видно, как животное держит передними лапами электронную сигарету и грызет ее мундштук. После того как видео завирусилось в соцсетях, Британское общество защиты животных (RSPCA) напомнило об опасности выброшенных отходов. Животные путают вейпы с едой — их может привлекать сладкий запах остатков жидкости.

По словам специалистов, никотин и компоненты электронных сигарет могут быть опасны для дикой природы, поскольку такие вещества не встречаются в их естественной среде. Кроме того, животные могут проглатывать частицы пластика, что также представляет большую угрозу для их организма.

Ранее россиянам посоветовали не вмешиваться в жизнь белок — в том числе не кормить животных с руки.

