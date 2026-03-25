14:47, 25 марта 2026

Россиянам посоветовали не вмешиваться в жизнь белок

Ветврач Блюменкранц: Кормление белок с рук опасно для человека и для животного
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Белки не являются безобидными существами, поэтому их не стоит кормить с рук. Такими советами с россиянами в разговоре с «Газетой.Ru» поделился кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

Белка может укусить человека — это естественная реакция животного на резкое движение, конкуренцию за корм или ощущение угрозы. К тому же грызун может оказаться носителем возбудителей инфекций. «Хотя белки не относятся к основным резервуарам бешенства, теоретическая возможность заражения сохраняется, особенно если животное контактировало с больными хищниками. Кроме того, укусы могут приводить к бактериальным осложнениям, поскольку в ротовой полости диких животных присутствует разнообразная микрофлора», — сообщил ветеринар.

Есть и другие поводы отказаться от кормления этих животных с рук — это формирует у белок зависимость от человека и снижает их естественную осторожность. Такое поведение повышает риск конфликтов, травм и агрессивных реакций, особенно в период размножения или при высокой конкуренции за корм. Белки могут привыкнуть к людям и начать чаще заходить в жилые зоны, повреждать имущество и могут проявлять настойчивость, которая воспринимается как «агрессия».

Белкам подходит не всякий корм. Например, сладости, соленые орехи, хлеб и обработанные продукты нарушают их рацион и могут вызывать проблемы с пищеварением и обменом веществ.

Любителям природы ветеринар посоветовал наблюдать за животными издалека и не вмешиваться в их жизнь.

Ранее стало известно, что еноты-полоскуны пробудились в Московском зоопарке после зимней спячки.

