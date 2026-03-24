Еноты-полоскуны пробудились в Москве

Еноты-полоскуны пробудились в Московском зоопарке

Еноты-полоскуны пробудились в Московском зоопарке после зимней спячки. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный зоосад.

«Дружная банда енотов, обитающих на Старой территории Московского зоопарка, окончательно вышла из зимнего сна», — рассказали в пресс-службе. Представители зоопарка добавили, что сейчас группа состоит из матери Тити и трех детенышей: Акима, Груши и Шони. Также проснулись самки Крошка и Дуня и самец Проша.

Отмечается, что еноты заснули в начале декабря и почти не выходили наружу в январе и феврале. Во время спячки каждый енот потерял около 30 процентов массы тела. В зоосаде подчеркнули, что все особи хорошо перенесли зиму и сейчас постепенно возвращаются к привычному уровню активности.

Ранее доктор биологических наук Наталья Феоктистова предупредила, что ежи в Москве могут не выжить, если из-за резкого потепления в марте выйдут из спячки раньше обычного.