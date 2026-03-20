19:31, 20 марта 2026

Рано проснувшиеся ежи окажутся в опасности

Биолог Феоктистова: Рано проснувшиеся из-за теплого марта ежи могут не выжить
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Если ежи в Москве из-за резкого потепления в марте выйдут из спячки в ближайшие дни, что раньше обычного, они могут не выжить. Об опасности, подстерегающей их из-за раннего пробуждения, рассказала ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова в разговоре с агентством РИА Новости.

«У ежей нет особых убежищ, они делают себе «гнезда» в кучах листьев, трухлявых пнях, под досками, в кучах из сухой травы и валежника, спят под бревнами», — поделилась информацией специалист. По ее словам, существует вероятность того, что ежи, которые не набрали достаточно веса в осенний период, проснутся раньше. Если они не смогут найти достаточного количества пищи для набора массы, последствия могут оказаться фатальными.

Ранее Наталья Феоктистова рассказала, что ежи могут пробудиться в Москве в конце марта.

