16:46, 18 марта 2026Экономика

Москвичам назвали время пробуждения ежей

Биолог Феоктистова: Ежи могут пробудиться в Москве через неделю
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ежи могут пробудиться в Москве в конце марта. Время пробуждения этих животных назвала биолог Наталья Феоктистова в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам ученой, ежи в столице могут проснуться через неделю. Она пояснила, что в случае, если снег продолжит активно таять, звери появятся уже к концу месяца. Однако если в город вновь придет похолодание, уточнила Феоктистова, ежи заснут обратно.

Ранее преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени Демидова Александр Русинов предупредил, что змеи в центральной части страны выйдут из зимовки в начале апреля. В сезон их активности ученый порекомендовал не трогать пресмыкающихся и обращать внимание на то, что находится под ногами.

