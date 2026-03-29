08:59, 29 марта 2026

Куба осудила убийство журналистов в результате ударов Израиля по Ливану

Президент Кубы рассказал о подлости Израиля из-за убийства журналистов в Ливане
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Spencer Platt / Reuters

Убийство корреспондентов, освещавших ситуацию на юге Ливана, является «подлым деянием сионистского режима Израиля». Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, написав пост в своем Telegram-канале.

«Мы глубоко сожалеем об убийстве журналистов Фатимы Фтуни, Мохаммеда Фтуни и Али Шойба на юге Ливана; и мы присоединяемся к осуждению этого гнусного акта сионистского режима Израиля», — заявил кубинский лидер, подчеркнув, что Тель-Авив в очередной раз «направляет оружие против тех, кто смело сообщает об ужасах войны против ливанского народа».

Политик в своем обращении выразил соболезнования близким и родным в связи с произошедшим.

Корреспонденты телеканала Al Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Шаэйб погибли в субботу в ходе атаки израильского беспилотника. Удар был нанесен в районе Джизин, что на юге Ливана.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что атаки на Израиль продолжатся до тех пор, пока не прекратятся удары по Ирану и Ливану.

