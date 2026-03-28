Хуситы поставили Израилю ультиматум

Сариа: Хуситы будут обстреливать Израиль до прекращения атак на Иран

Хуситы продолжат атаковать Израиль до того момента, пока не прекратятся удары по Ирану и Ливану. Об ультиматуме сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Мы провели вторую военную операцию в рамках "Священной битвы джихада" с применением крылатых ракет и беспилотников. Она была направлена против ряда важных военных целей сионистского врага на юге оккупированной Палестины», — рассказал он.

Сариа также подчеркнул, что хуситы «продолжат военные операции, пока преступный враг не прекратит свою агрессию».

Ранее сообщалось, что вступление хуситов в конфликт на Ближнем Востоке способно еще больше усугубить ситуацию с экспортом нефти и судоходством в регионе. На фоне перекрытого уже в течение четырех недель Ормузского пролива под угрозой могут оказаться и поставки через пролив Баб-эль-Мандеб, соединяющий Красное море и Индийский океан.