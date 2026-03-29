01:52, 29 марта 2026Мир

Между попыткой взрыва в Париже и конфликтом на Ближнем Востоке увидели связь

Марина Совина
Фото: IMAGO / Vincent Isore / Globallookpress.com

Французская полиция полагает, что попытка взрыва у здания Bank of America в Париже может быть связана с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава МВД Франции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

«Я связываю это с действиями (неизвестных — прим. "Ленты.ру") в соседних государствах, которые были успешны и после которых следовали заявления от небольшой группы, которые касались конфликта», — сказал он.

Нуньес указал на связь произошедшего в Париже с инцидентами в Нидерландах, Бельгии и Великобритании, однако не уточнил, о каких именно происшествия идет речь. Кроме того, он упомянул акцию против американо-израильских ударов по Ирану у посольства США в Осло.

По данным газеты Le Journal du Dimanche, в ночь на субботу, 28 марта, полиция задержала 17-летнего подростка, пытавшегося подорвать самодельное взрывное устройство у здания штаб-квартиры Bank of America в Париже. Второй подозреваемый, находившийся рядом, сумел скрыться.

Ранее стало известно, что европейские политики опасаются, что новый конфликт на Ближнем Востоке может дестабилизировать регион и спровоцировать новые миграционные потоки.

