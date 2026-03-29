МИД предупредил об охоте спецслужб США на россиян

МИД России: Спецслужбы США начали активнее охотиться на россиян по всему миру

Спецслужбы Соединенных Штатов в последнее время все активнее охотятся за российскими гражданами по всему миру. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

В дипведомстве обратили внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время усилили свой интерес к россиянам по всему миру.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что ЦРУ пытается вербовать россиян примитивными видеоклипами в интернете. Представители ведомства назвали неуклюжими и тщетными попытки американской разведки, которая использует ролики о России в духе «голливудской киноклюквы».