Москвичам пообещали майское тепло в начале следующей недели

Синоптик Тишковец: 30 марта в Москву придет майское тепло

Майское тепло придет в Москву в начале следующей недели. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик пообещал майские температуры с 30 марта. «В ближайшую ночь на минимальном термометре будет плюс 2-5, завтра днем, в условиях солнечной погоды, воздух прогреется до плюс 16-19, а значит, ожидается повтор или падение рекорда, установленного для 30 марта в 2007 году», — отметил Тишковец.

По словам синоптика, такие температурные показатели будут держаться всю рабочую неделю. Высока вероятность серии рекордов тепла.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни снег в Москве практически полностью исчезнет. За последние сутки высота сугробов на столичной метеостанции ВДНХ уменьшилась с 20 до 18 сантиметров.