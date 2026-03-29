В Хмельницком сотрудники военкомата стали носить гражданскую одежду

На Украине сотрудники одного из военкоматов перешли к использованию новой тактики. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

Так, в Хмельницком сотрудники военкомата стали носить гражданскую одежду. В таком виде они останавливают людей на улице. В ответ на недоумение прохожих из-за требований предъявить военно-учетный документ они показывают свои удостоверения.

Вероятно, такая маскировка необходима, чтобы мужчины не пускались в бега при виде сотрудников военкомата. Причем один из очевидцев заснял группу последних, в которой была женщина.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказался по поводу насильственной мобилизации на Украине. По его мнению, президенту страны Владимиру Зеленскому заказана дорога в ад.