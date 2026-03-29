Бывший СССР
17:23, 29 марта 2026Бывший СССР

На Украине заявили о возможном перезахоронении Бандеры

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степан Бандера, похороненный в Мюнхене, может быть перезахоронен на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

На Украине будет создан Пантеон выдающихся украинцев. Соответствующее решение было принято на совещании глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Как заявляется, Пантеон будет представлять собой "пространство национальной памяти", где могут быть перезахоронены видные украинцы, могилы которых находятся сейчас за границей», — говорится в публикации.

Ранее Бандеру назвали проводником украинской духовности. Киев разослал по региональным библиотекам книгу с соответствующим содержанием.

