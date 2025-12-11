Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:01, 11 декабря 2025Бывший СССР

Бандеру назвали проводником украинской духовности

РИА: На Украине Бандеру назвали проводником духовности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Киев разослал по региональным библиотекам книгу «Проводники духовности на Украине». Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора муниципального казенного учреждения культуры централизованной библиотечной системы Мелитополя Оксана Ширяевская.

В этом издании перечислены биографии украинских националистов. Среди них — лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степан Бандера, глава Директории (правительства) Украинской народной республики (УНР) (существовала с 1917 по 1920 год — прим. «Ленты.ру») Симон Петлюра и теоретик украинского национализма Дмитрий Донцов. Сейчас вся выявленная националистическая литература из библиотек Мелитополя изъята.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым признал официальными награды, учрежденные УНР и Украинским главным освободительным советом (УГОС), сформированным по инициативе ОУН в 1944 году.

В рамках инициативы на Украине также ввели термин «рашизм». Кроме того, в законе используется название «война за независимость Украины» для обозначения конфликта с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Россию назвали одним из мировых лидеров в выпуске устаревших чипов

    В московских аэропортах отменены и задержаны более сотни рейсов

    Германия и Норвегия создадут сеть разведывательных спутников

    Сбивший полицейского на машине блогер-миллионник сядет в тюрьму

    Приход дождя в Москву объяснили

    Американский БПЛА заметили недалеко от границы с Россией

    ВС России ликвидировали под Красноармейском боевиков РДК

    Женщина потребовала развода через три дня после свадьбы из-за импотенции мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok